اونلاين | شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر oNSPORT يلا شوت PLUS TIME كورة ستار ON SPORTS HD

يلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك مع منافسه جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وكان الزمالك قد خسر على يد فريق جينيراسيون في مباراة الذهاب بالسنغال بنتيجة 2-1. وشهدت الساعات الماضية أزمة بين الطرفين بعد توجه بعثة الفريق السنغالي لبتروسبورت، ورفض مسئولي الملعب دخولها، ومن ثم توجه لهم وفد من الزمالك لتفشل المفاوضات ويقرر مسؤولو جينيراسيون فوت العودة لبلدهم. وحقق الزمالك الفوز في آخر مبارياته أمام الاتحاد السكندري بالجولة الأولى من الدوري المصري، بهدف دون رد. Advertisements موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي اليوم أعلنت قناة "أون سبورت" عن إذاعة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، بشكل حصري.

