اونلاين | يلا شوت Pyramids مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت II7SRY رابط ماتش بيراميدز جودة متعددة

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يستضيف ملعب 5 جويليه بالجزائر مباراة مصيرية لنادى بيراميدز سبورت وفريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويسعي كلا الفريقين للصعود لدور المجموعات من الكونفدرالية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

KOORA STAR موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري

ينطلق اللقلء فى تمام السابعه إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية والتاسعه إلا ربع بتوقيت الإمارات والسادسة إلا ربع بتوقيت الجزائر والسادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، لابد من صعود فريق على الأحر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

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KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وشباب بلوزداد

أعلنت قناة الثالثة الجزائرية، عن نقل فعاليات مباراة بيراميدز ضد شياب بلوزداد؛ وترددها على قمر النايل سات هو ( Nilesat 7°W – 11680 H 27500 ) ، كما أعلنت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على "فيس بوك"؛ عن نقل المباراة لايف بث مباشر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA STAR.

وانتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب الدفاع الجوى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وهى نتيجة فى صالح الفريق الجزائري الذى يكفيه التعادل سلبياً أو الفوز بأى نتيجة من إجل الصعود لدور المجموعات، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA LIVE.

ويسعي سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي لنادى بيراميدز فى الصعود لدور ال 16 وعدم الخروج المبكر من البطولة الإفريقية التى يشارك فيها الفريق لأول مرة KOORA LIVE.