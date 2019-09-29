اونلاين | كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر KORA STAR رابط ماتش الزمالك PLUS (جول) ON SPORT HD 1

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يستضيف نادي الزمالك في مباراته القادمة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019/2020 أملا في اقتناص بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

وحدّد نادي الزمالك السبت المقبل، والموافق 28 سبتمبر الجاري، موعدا لمباراته أمام جينيراسيون فوت السنغالي، باعتباره صاحب الضيافة في هذا اللقاء.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وقرّر الأمن نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى استاد برج العرب بحضور جماهيري، بعد أن كان مقرر إقامتها في بتروسبورت.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

ومن المنتظر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الزمالك أمام الفريق السنغالي بعد أن حصلت على حقوق بث لقاء الذهاب.

وباعتبار المباراة مقامة في مصر تنقل قناة «تايم سبورت» اللقاء على البث الأرضي.

وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في السنغال.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف، أو الفوز بفارق هدفين حال تسجيل الفريق السنغالي للصعود إلى الدور المقبل.

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري الجمعة 20 سبتمبر أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وبدأ الزمالك الدوري بفوز على حساب الاتحاد السكندري، الإثنين الماضي، بهدف وحيد أحرزه مصطفى محمد.