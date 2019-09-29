رياضة | برشلونة يخطط لضم نجم تشيلسي مجانًا في صيف 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضم نجم تشيلسي مجانًا في صيف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة، يخطط لخطف نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك في الصيف المقبل، وهذا بعد محاولات كبيرة من جانب برشلونة للحصول على اللاعب في الصيف المقبل، وتقديم أكثر من عرض رسمي أحدهم وصل لنحو 60 مليون يورو، ولكن كل هذه المحاولات قد قوبلت بالرفض من جانب تشيلسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة البارسا تريد التعاقد مع نجم تشيلسي ويليان الصيف المقبل، مع قرب دخول موعد انتهاء عقده مع البلوز،وذلك في حالة رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق اللندني في الوقت الحالي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب إرنستو فالفيردي يرى أن ويليان سيقدم إضافة كبيرة لخط وسط وخط هجوم برشلونة في حالة إنضمامه لصفوف الفريق في الفترة القادمة.

وكان ويليان قد أصبح واحد من الأسماء غير الأساسية في تشكيلة فرانك لامبارد في الموسم الحالي، خاصة في ظل إعتماد المدرب الإنجليزي على أسماء شابة مثل كريستيان بوليسيتش وكالوم هودسون أودوي وماسون ماونت في مراكز خط الوسط ومراكز الهجوم في هذا الموسم، رغبة منه في بناء فريق وجيل جديد لنادي تشيلسي في الفترة الماضية.

يذكر أن ويليان كان قريب من مغادرة تشيلسي والإنتقال نحو نادي برشلونة في الصيف الماضي، ولكن إدارة البلوز قد رفضت عروض الفريق الكتالوني على الرغم من إتفاق ويليان مع برشلونة على الذهاب إلى ملعب كامب نو.