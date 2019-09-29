رياضة | رئيس مجلس إدارة المنيا.. سمير كمونه مستمرا في منصبه كمدير فني للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس إدارة المنيا.. سمير كمونه مستمرا في منصبه كمدير فني للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، بأن المدير الفني للفريق سمير كمونه مستمرا في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، وانه سيقود الفريق في الموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وفي تصريحاته للفجر قال المحاسب عاطف عبدالجابر "سمير كمونه مستمر في منصبه، وأنه سيقود الفريق في الموسم الكروي الجديد " .

وكان مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، قد تعاقد مع سمير كمونة في شهر رمضان الماضي، ليتولي القيادة الفنيه لفريق، خلفا لابراهيم صدقي المدير الفنيالسابق للمنيا.

ويستعد فريق المنيا ، بقيادة مديره الفني سمير كمونه ، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد.

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وإنطلقت فترة الإعداد على ملعب إستاد الجامعةبجامعة المنيا،بمشاركة 13 لاعب،بجانب عدد من اللاعبين الجدد، حيث قام الجهاز الفني بقيد 12 لاعب، في القائمة الأولى منمحمد حسانين، وعبدالكافي رجب، وحازم مصطفي، ومصطفي الشيبكشي، وبرسوم محروس، وأحمد رضا ، وأحمد عصام، وعمرو عثمان، وحسام حسن، ومحمد شديد، وكامل أحمد كامل.

ونجح مسئولو المنيا في التعاقد مع 13لاعب جديد وهم:أحمد كاستيلو ،وبدوي عاشور من اف سي مصر، وصالح موسي لاعب نادي الزمالك السابق،ومصطفي كزلوف لاعب بترول أسيوط ،وأحمد رجب لاعب ديروط ،وعلي دياب ،ومحمد ثروت لاعبا غزل المحلة،وعباس مصطفي لاعب أسوان ،ثم الإثنان الأفارقة وهم سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر لاعب الداخليه، ووائل علي لاعب بلديه المحله،واللاعب محمد سماره لاعب اف سي مصر.

وكان فريق المنيا قد خاض عده لقاءات ودية، منهم مبارتان مع قطاع الناشئين وحقق المنيا الفوز فيهم، ثم خساره من فريق الجونه بهدفين نظيفين، ثم مبارتين مع القوصيه انتهت الأولي بينهم بالتعادل ثم الفوز في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين، الخساره من أسمنت اسيوط بهدف نظيف، ثم خاض الفريق معسكر القاهرة، خسر من طلائع الجيش بهدف نظيف، والتعادل السلبي مع الشرقية للدخان، الفوز على كوكاكولا بهدف نظيف، والتعادل الايجابي بهدف لمثله مع إتحاد الشرطه، الفوز على أسمنت أسيوط بهدف نظيف،والتعادل السلبي مع الفيوم،والفوز علي ناصر الفكرية بهدفين نظيفين،كذلك الفوز على ملوي بهدفين نظيفين.

يذكر أن المنيا يقوده فنياً هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنياً، هيثم حسين مدرب عام ، ومحمد رؤوف مدرباً ، ومحمد عليان مديراً للكرة، ومحمد دكروري مدرب أحمال ، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ، ومحمد الأصلي مدلك ، وأمير مختار المدير الإداري ، وسامر سيد إداري.