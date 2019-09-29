رياضة | اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع نجم عملاق إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع نجم عملاق إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي؛ في التخطيط للتعاقد مع صفقات قوية لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت بعض التقارير السعودية اليوم؛ عن الدخول في مفاوضات جادة من جانب اتحاد جدة مع اللاعب وليد الكرتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي.

وتابعت التقارير؛ أن الفريق السعودي يسعى لتدعيم صفوفه من خلال التوقيع مع لاعب الوداد؛ بعدما حصل على إشادة خاصة من جانب المدير الفني وإدارة النادي.

ويعتبر وليد الكرتي؛ واحدا من الأعمدة الرئيسية داخل فريقه:؛ ويشارك بصفة أساسية وساهم في الوصول للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا؛ قبل أن يتلقى الهزيمة أمام الترجي التونسي.

ويعاني اتحاد جدة؛ بالدوري السعودي خلال الموسم الجاري؛ بالإضافة إلى الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا؛ بعد الهزيمة أمام مواطنه الهلال السعودي؛ بنتيجة 3-1 بدور الثمانية للبطولة.