رياضة | عاجل.. انسحاب جينيراسيون السنغالي وتأهل الزمالك لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انسحاب جينيراسيون السنغالي وتأهل الزمالك لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المالي محمدوا كيتا حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي احتساب نتيجة مباراة الفريقين اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا لصالح الزمالك.

انسحاب جينيراسيون السنغالي وتأهل الزمالك لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

وجاء القرار انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى بعد رفضهم السفر إلى برج العرب بالإسكندرية وتمسكهم بخوض المواجهة في بتروسبورت أمس السبت رغم قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.

وبذلك يتأهل الزمالك إلى منافسات الدور الثاني بمجموع اللقاءين حيث يحتسب لقاء العودة المنسحب للفريق الآخر بهدفين نظفيين طبقا للوائح الكاف ليفوز المارد الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ووصل الزمالك إلى ملعب برج العرب.

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واعترض الفريق السنغالى على السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب.

وأصدر النادي السنغالي بيان اليوم جاء نصه كالآتي:

نحن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرًا"

النادي الأهلي خاض مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا وفاز 4/ 0 على كانو سبورت في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل المباراة 24 ساعة لأسباب أمنية، وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة كاف على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار كاف والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناءا عليه لا يمكننا تغيير أي شيء

طلب الزمالك التأجيل لدواع أمنية عار تماما من الصحة ولا يوجد أي شئ يستدعي هذا الأمر