رياضة | بعد التأهل.. مواجهة محتملة "ذهاب وإياب بالمجموعات" بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التأهل.. مواجهة محتملة "ذهاب وإياب بالمجموعات" بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق الزمالك على موعد مع مواجهة محتملة مع فريق الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

وتأهل فريق الأهلي لدور المجموعات بعدما تغلب على فريق كانو سبورت الغيني ذهابًا وايابا 2-0، و4-0 في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما تأهل الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال من لقاء الإياب، بعدما خسر الفارس الأبيض لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

ووفقًا لتصنيف الأندية الإفريقية خلال السنوات الخمسة الأخيرة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فإن النادي الأهلي سوف يتواجد في المستوي الأول، بينما سيتواجد الزمالك في المستوي الثاني من التصنيف، وهنا سيكون احتمال وقوع الفريقين في مجموعة واحدة وارد بشكل كبير.

Advertisements

وتنص لوائح بطولة دوري أبطال إفريقيا في النظام الجديد تنص على عدم ابتعاد أصحاب نفس البلد بمجموعة واحدة، وهو ما يشير إلى أن الأهلي والزمالك قد يقعان في مجموعة واحدة.

بينما سيتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والذي سيتواجد معه في التصنيف الأول أيضًا، بينما قد تضع القرعة فريق ماميلودي صن داونز مع الأهلي في مجموعة واحدة ايضًا حيث سيتواجد الأخير في التصنيف الثاني بدور المجموعات.

و أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.