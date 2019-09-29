رياضة | الأمن التونسي يمنع لاعبي كوتوكو من الاعتداء على إبراهيم نور الدين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن التونسي يمنع لاعبي كوتوكو من الاعتداء على إبراهيم نور الدين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت قوات الأمن التونسي المكلفة بتأمين مباراة النجم الساحلي وأشانتي كوتوكو الغاني لاعبي الفريق الأخير من الاعتداء على الحكم المصري الدولي إبراهيم نور الدين عقب المباراة بعدما شهدت حالات تحكيمية مثيرة.

وتأهل فريق النجم الساحلي التونسي، إلي دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مصطفى بن جنات، في إطار إياب دور الـ 32 للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في كوماسي، قد انتهت بفوز الفريق الغاني، بهدفين دون رد.

افتتح مرتضى بن وناس، التسجيل في الدقيقة 24، ثم أضاف الجزائري كريم عريبي، الهدف الثاني، في الدقيقة 67، قبل أن يعود اللاعب ذاته، ليحرز الهدف الثالث، في الدقيقة 84، من عمر اللقاء.

وتلقي صدام بن عزيزة، البطاقة الحمراء المباشرة، بداعي الخشونة.