رياضة | جينيراسيون فوت لـ"الخليج 365 الرياضي": ما يحدث في برج العرب تمثيلية انتهت من الثمانينات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جينيراسيون فوت لـ"الخليج 365 الرياضي": ما يحدث في برج العرب تمثيلية انتهت من الثمانينات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مسؤولو جينيراسيون فوت السنغالي ما يحدث في ملعب برج العرب من استعداد الزمالك لخوض مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتواجد طاقم الحكام والمراقبين على الرغم من عدم وصول الفريق الضيف.

جينيراسيون فوت السنغالي: ما يحدث في برج العرب تمثيلية انتهت من الثمانينات

ويرفض الفريق السنغالي اللعب في برج العرب وأصر على لعب اللقاء بالأمس في بتروسبورت.

ورد مصدر بالفريق السنغالي على استعداد الزمالك للمباراة في برج العرب الآن قائلا: "ما يحدث تمثيلية انتهت من الثمانينات".

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