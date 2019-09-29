رياضة | برشلونة يفاوض مدافع يوفنتوس لضمه في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاوض مدافع يوفنتوس لضمه في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الاسباني لتدعيم خط دفاع الفريق، من خلال إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ستكون بمثابة مفاجأة مدوية لعشاق وجماهير النادي الكتالوني.

وحسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع مدافع مميز من الدوري الإيطالي لتدعيم الخط الخلفي للفريق بالموسم الحالي، والذي يعاني بشكل كبير.

وأوضح الموقع الإيطالي أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس امستردام السابق، ويوفنتوس الإيطالي الحالي، خاصة وأن اللاعب كان ضمن اهتمامات النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن ينجح فريق يوفنتوس في حسم الصفقة لصالحه.

وذكر الموقع الإيطالي أن نادي برشلونة الإسباني تواصل مع وكيل أعمال "دي ليخت"، الإيطالي مينو رايولا لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة في يناير المقبل.

ويأتي اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت بسبب الإصابات المتكررة للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بالإضافة لتواضع مستوي توديبو وعدم اقتناع المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي بإمكانياته.

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