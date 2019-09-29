رياضة | تعرف على التشكيل الرسمي للزمالك أمام بطل السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التشكيل الرسمي للزمالك أمام بطل السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيلته لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي بعد قليل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

وشهد التشكيل عودة محمد عبد السلام لأول مرة مع ميتشو في تشكيل الفريق بعد فترة من الغياب وتواجد في خط الدفاع إلى جانب محمود علاء بسبب غياب محمد عبد الغني للإصابة واستبعاد الونش من قائمة الفريق.

ويضم التشكيل كل من:

محمد عواد في حراسة المرمى

ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع

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وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا وأحمد زيزو في خط الوسط

مصطفى محمد وخالد بوطيب في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من أشرف بن شرقي ومحمد أبو جبل وعمر السعيد ومحمد عبد الشافي ومحمد عنتر وإسلام جابر وكريم بامبو.

وأصدر النادي السنغالي بيانًا جاء نصه كالآتي:

نحن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرًا"

النادي الأهلي خاض مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا وفاز 4 0 على كانو سبورت في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل المباراة 24 ساعة لأسباب أمنية، وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة كاف على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار كاف والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناءا عليه لا يمكننا تغيير أي شيء

طلب الزمالك التأجيل لدواع أمنية عار تماما من الصحة ولا يوجد أي شئ يستدعي هذا الأمر