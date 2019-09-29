رياضة | مبارتان وديتان للفيوم قبل إنطلاق الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبارتان وديتان للفيوم قبل إنطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم بقيادة محمد محسن أبو جريشة إقامة مباراتتن وديتتن خلال الأسبوع الحالى وذلك لتجهيز صفوف الفريق استعداد للقسم الثانى .

واتفق الجهاز الفنى للفيوم على مواجهة مركز شباب ابو كسأة أحد فرق القسم الثالث وذلك بملعب الاسيوطى سبورت الاربعاء القادم .

فيما يخوض الفريق الفيومى مباراته الودية الاخرى أمام نجوم المستقبل الهابط حديثا للقسم الثانى وذلك على ملعب أكتوبر.

وكان الفيوم قد نجح فى تحقيق فوز بنتيجة 2 /0 على نظيره الواسطى الرياضى أحد أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب الاسيوطى سبورت بالجمعه الماضية .

واحرز هدفى الفيوم الثنائى احمد عويس وعلى عبدالله بالشوط الثانى .

وخلال اللقاء حرص أبو جريشة على الاستفادة من التجربة الودية خاصة وأنها المباراة الأولى منذ تقلده المنصب خلفا لحسين عبد اللطيف والذى رحل عن تدريب الفريق وذلك لتوليه منصب المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية .

وكان الفيوم قد خسر مباراته الودية برباعية نظيفة أمام المصرية للاتصالات أحد أندية القسم الثالث تحت قيادة فنية للمدير الفنى احمد رضوان وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب المصرية للاتصالات بالقاهرة بالاسبوع الماضى .

واحرز أهداف المصرية للاتصالات كلا من كريم مانش وبلال عساف واحمد سكوسكو ومراد صبري .

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وأعلن حسين عبد اللطيف رحيله عن تدريب الفريق عقب المباراة وذلك لقيامه بالاتفاق على تدريب منتخب مصر للكرة النسائية .

وكان الفيوم قد تعادل بمباراته الودية الأخيرة امام مطرطارس أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 1/1 واحرز هدف الفيوم لاعبه المهاجم عصام عمران اثر تنفيذه ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .

وكان الفيوم الرياضى قد تعادل أمام المنيا سلبيا وحقق فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه العياط وذلك فى إطار المباراة الودية بالاسبوع الماضى .

يذكر أن الفيوم قد بدأ معسكره التدريبي بملعب استاد الفيوم الرياضى تحت قيادة فنية لمديره الفنى حسين عبد اللطيف والذى تولى المسئولية خلفا لمجدى طلبة.

ونجح الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 وذلك أمام ساحة الفيوم وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضى وشارك بها العديد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة بودية طلائع الجيش بالاسبوع الماضى .

وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش، وفاز الفيوم مؤخراً على حساب فريق العياط بثلاثية نظيفة.

ويقود الفيوم جهاز فنى مكون من محمد محمد محسن ابو جريشة مديرا فنيا وسعيد ابراهيم مدربا عاما واحمد لطيف مدرب وحمادة السيد مدربا لحراس المرمى وخالد محمود مديرا اداري ونادى رجب ادارى وأحمد عبد الناصر علاج طبيعى .