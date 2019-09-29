رياضة | نجم الأهلي يرفض عرض مرتضى منصور للعمل في قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرفض عرض مرتضى منصور للعمل في قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مفاوضات مع نجم أهلاوي جديد من أجل العمل في قناة الزمالك المنتظر ظهورها إلى النور في الفترة القادمة.

ونجح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في التعاقد مع مصطفى يونس نجم فريق الأهلي السابق لتقديم برنامج أسبوعي على قناة الزمالك باسم "الرأي الأخر".

وعلم " الخليج 365 الرياضي" أن محمد فاروق نجم الأهلي السابق رفض عرض من رئيس الزمالك لتقديم برنامج أسبوعي على قناة الزمالك في الفترة القادمة بحجة إنه أهلاوي حتى النخاع.

يترقب عشاق وجماهير نادي الزمالك ظهور قناة المارد الأبيض الفضائية إلى النور خلال شهر أكتوبر المقبل كما وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام.

ويمني عشاق الزمالك، فى جميع أنحاء العالم النفس بظهور قناة الزمالك الفضائية الجديدة للنور بشكل قوي وجيد، خاصة بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس النادى، عن تسلم استديوهات القناة التى ستكون منبرا اعلاميا للقلعة البيضاء لأول مرة فى تاريخ النادى منذ تأسيسه عام 1911.

ويذاع برنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث بعد الرحيل عن قناة المحور ويقدمه الثنائي خالد الغندور وأحمد جمال.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" فيما يلي تردد قناة الزمالك على نايل سات.

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تردد قناة الزمالك على نايل سات

وسيكون تردد قناة الزمالك على نايل سات هو 11449، أفقي – 27500 – 56.

وستحل قناة الزمالك على تردد قناة دي إم سي الإخبارية، نفسه التي كانت موجودة على التردد ذاته في القمر الصناعي نايل سات.

وكشف مرتضى منصور، أن نادى الزمالك سيتعاون مع إعلام المصريين لإخراج قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى.

وتسلم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، ستوديو رقم 404 الذى كان مخصصا لقناة الأهلى أثناء تعاقدها مع شركة مسك ومجموعة قنوات ART اليوم والذى تبلغ

مساحته 450 مترا ليكون الاستوديو الرئيسى لقناة الزمالك الفضائية الجديدة.