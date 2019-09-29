رياضة | تعرف على قيمة الغرامة المالية ضد صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قيمة الغرامة المالية ضد صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك صالح جمعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري العام.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن العقوبة المالية الموقعة على صالح جمعة تقدر بـ 100 الف جنيه وفقًا للائحة الخاصة للفريق الأحمر.

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واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على كانو سبورت الغيني بأربعة أهداف دون رد ليتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.