رياضة | الزمالك يستبدل مباراة جينيراسيون بمران على برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستبدل مباراة جينيراسيون بمران على برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الصربي ميتشو إقامة مران طبيعي اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية حال إلغاء مباراة اليوم أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

ونزل لاعبو الفريق لأرض الملعب وعاينوها قبل اللقاء بشكل طبيعي دون الإلتفات لحضور الفريق السنغالي من عدمه.

وفضل ميتشو خوض مران حال إلغاء اللقاء وذلك حتى لا يتأثر لاعبو الفريق بشكل سلبي.

Advertisements

نحن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرًا".



النادي الأهلي خاض مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا وفاز 4 0 على كانو سبورت في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل المباراة 24 ساعة لأسباب أمنية، وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة كاف على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار كاف والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناءا عليه لا يمكننا تغيير أي شيء .

طلب الزمالك التأجيل لدواع أمنية عار تماما من الصحة ولا يوجد أي شئ يستدعي هذا الأمر