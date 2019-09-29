رياضة | رئاسة الأهلي تجبر الخطيب على رفض حسن حمدي في منصب جديد

اتخذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً غير معلن فيما يتعلق برئاسة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء.

الخطيب يرفض رئاسة حسن حمدي للجنة التخطيط بالأهلي

وقرر مجلس الأهلي توجيه الشكر إلى طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بسبب تعارض عمله في القلعة الحمراء مع تحليل مباريات الفريق الأحمر في الفضائيات.

ورفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مقترح بعض أعضاء لجنة التخطيط برئاسة حسن حمدي للجنة عقب رحيل طه إسماعيل رسمياً في الأيام الماضية.

وجاء رفض رئيس النادي الأهلي لرئاسة حسن حمدي للجنة التخطيط بحجة أنه رئيس سابق للنادي الأحمر وليس من المقبول تعيين في رئاسة لجنة التخطيط بعد تاريخه السابق مع القلعة الحمراء.

يكثف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمشرف على ملف كرة القدم، من بحثه عن بديل للدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بعد تقدمه رسميا بالاستقالة.

ويدرس الأهلي حسم هذا الأمر خلال الساعات القادمة، خاصة بعد ترشيح عدة أسماء للعمل ضمن اللجنة بعد استقالة الشيخ طه.

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وقد يقتصر الاختيار على تواجد عضو فقط دون أن يكون هناك رئيس اللجنة، خاصة بعد تردد بعض الأحاديث عن تواجد محمود الخطيب في اللجنة بجانب زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي الللجنة، دون إضافة عضو أخر.

ورشح البعض محسن صالح نجم الأهلي الأسبق ومدرب المنتخب الأسبق، للانضمام للجنة، نظرا لخبراته الطويلة في الملاعب.

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي الشكر للدكتور طه إسماعيل عن الفترة التى ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير مساء أمس عن عدم الأاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات القلعة الحمراء في إحدى القنوات الرياضية.

وأكد رئيس الأهلي على تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت.

في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة وقال إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة وأنه اتفق مع محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أى ملف وفي أى وقت.

أما الاعتذار عن العمل باللجنة قال إنه جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها أوالتعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها.