شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون يتفقد ستاد برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المالي محمدوا كيتا حكم لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، بتفقد ستاد برج العرب قبل لقاء الأحد المقبل. وأكد مسؤولو الزمالك أن تفقد الحكام لملعب تنفيذاً لقرار الاتحاد الافريقي بإقامة المباراة بإستاد برج العرب يوم ٢٩ سبتمبر. وشهد اللقاء أزمة بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى برج العرب وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت.

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