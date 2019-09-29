الأحد 29 سبتمبر 2019
اكتسح نادي ليستر سيتي نظيره نيوكاسل بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وافتتح ليستر التسجيل باكرا عند الدقيقة 16 عن طريق اللاعب ريكاردو بيريرا، وتعرض لاعب نيوكاسل إسحاق هايدن الى الطرد لحصوله على بطاقة حمراء د 43 بعد تدخل عنيف على لاعب فريق الخصم، لينتهي الشوط الاول بعدها بنتيجة 1-0.
وفي الشوط الثاني، سجل جيمي فاردي الهدف الثاني د 54، ليأتي الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق بتسجيل باول دوميت في مرماه عن طريق الخطأ. وتمكن فاردي من اضافة الرابع د 64، لينهي ويلفريد نديدي مهرجان الأهداف د 90.
ورفع ليستر رصيده الى 14 نقطة في المركز الثالي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز ال 19.
كانت هذه تفاصيل خبر ليستر سيتي يسحق نيوكاسل بخمسة أهداف دون رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.