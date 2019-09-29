ليستر سيتي يسحق نيوكاسل بخمسة أهداف دون رد

الأحد 29 سبتمبر 2019

اكتسح نادي ليستر سيتي نظيره نيوكاسل بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح ليستر التسجيل باكرا عند الدقيقة 16 عن طريق اللاعب ريكاردو بيريرا، وتعرض لاعب نيوكاسل إسحاق هايدن الى الطرد لحصوله على بطاقة حمراء د 43 بعد تدخل عنيف على لاعب فريق الخصم، لينتهي الشوط الاول بعدها بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، سجل جيمي فاردي الهدف الثاني د 54، ليأتي الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق بتسجيل باول دوميت في مرماه عن طريق الخطأ. وتمكن فاردي من اضافة الرابع د 64، لينهي ويلفريد نديدي مهرجان الأهداف د 90.

ورفع ليستر رصيده الى 14 نقطة في المركز الثالي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز ال 19.