مانشستر سيتي يبدأ خطوات الاستقرار على خليفة جوارديولا

الأحد 29 سبتمبر 2019
بدأت ادارة مانشستر سيتي في الاستقرار على بديل بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي للفريق والذي ينتهي تعاقده نهاية الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر سيتي استقر على الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فينورد السابق، لتولي قيادة الفريق خلفًا لجوارديولا.
ويتواجد برونكهورست بالفعل في مانشستر، ويتابع طريقة عمل النادي والفريق، وكذلك يتواصل مع الأكاديمية، بعدما تم إقناعه من قبل مالكي النادي بمعايشة الأوضاع حاليا.
وأكدت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي السيتي يهدفون لاستمرار أسلوب وطريقة الكرة الشاملة الذي اتبعه النادي منذ تولي جوارديولا قيادة الفريق.
ويعتبر برونكهورست الذي سبق له أن لعب في برشلونة، الأنسب لاستمرار هذه الطريقة في الاتحاد، بحسب اعتقاد إدارة السيتي.
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