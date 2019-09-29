الفرنسي سيباستيان ينضم لفريق «إي دي» السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعاقد فريق إي دي السعودي للسيارات والدراجات النارية مع الفرنسي ديلوناي سيباستيان ليكون مساعدا لقائد الفريق عيسى الدوسري، الذي يستعد للمشاركة في رالي القصيم، الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، الذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الحالي.
وجاء اختيار الفرنسي سيباستيان من بين أسماء عدة، لما يتمتع به من مقومات وخبرات فنية، حيث سبق له المشاركة في أكثر من 100 رالي، كما حقق بطولة العالم للراليات عامي 2013، و2015 فئة «T3» وبطولة العالم 2016 «T2»، إضافة إلى مشاركته مع عدد من الأبطال منهم لوك ألفاند، وبيير لارتيج، وهاري هانت، وإريك فان لون.
ويستعد الفريق السعودي للمشاركة في رالي القصيم، إذ يدخل عيسى الدوسري مع مساعده الفرنسي، فيما يشارك عبدالله الحريز مع ملاحه علي حسن عبيد.
من جانبه، أكد بطل رالي حائل في نسختيه الأخيرتين عيسى الدوسري أن الفريق يطمح للمنافسة على المراكز الأولى، بعد أن أنهى استعداداته الفنية والجوانب اللوجستية للمشاركة في الحدث المنتظر.
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