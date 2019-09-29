الهلال يستعيد خدمات عطيف أمام السد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

طمأن الجهاز الطبي بنادي الهلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو على الحالة الطبية والبدنية للرباعي سلمان الفرج وعبدالله عطيف وسيباستيان جوفينكو وأندري كارليو قبل مغادرة البعثة إلى الدوحة استعدادا لمواجهة السد القطري في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا غدا الثلاثاء، حيث بدت مشاركة عطيف واردة بعد أن أظهر جاهزية سبقها غياب تام عن فريقه في المباريات الرسمية.

وكان رازفان أراح عددا من اللاعبين من المشاركة في مباراة التعاون ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من بينهم الفرج وكاريلو، فيما استثنى جوفينكو.

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وشارك الرباعي في الحصة التدريبية التي سبقت السفر للدوحة.

وسيؤدي الهلال اليوم حصته التدريبية الأخيرة على ملعب جاسم بن حمد الذي يحتضن المباراة.

وفي جانب السد، حذر المدير الفني، الإسباني تشافي الخماسي سالم الهاجري وأكرم عفيف وبونجاح وطارق سليمان وحسن الهيدوس من ارتكاب أخطاء تكلفهم الحصول على بطاقة صفراء ثانية، حيث يعني حصول أي منهم على صفراء الغياب عن مواجهة الإياب في الرياض.

وكان تشافي أرسل عيونه لرصد الهلال في اللقاء الماضي أمام التعاون الذي كسبه الهلال 2-1.