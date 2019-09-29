تعاون دولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ناقش رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، خلال اجتماع مطول عقد أمس بجدة، حول آلية التعاون الرياضي بين الأولمبية السعودية والدولية.
وكان باخ وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صباح أمس في زيارة رسمية للمملكة.
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