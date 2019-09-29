كوفاتش: كثيرا ما أتخلى عن سيارتي حفاظا على البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ

قال المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني نيكو كوفاتش إنه عدل في كثير من أساليب حياته اليومية هو وأسرته من أجل الإسهام في الحفاظ على البيئة.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، أكد كوفاتش أنه شخصيا كثيرا ما يتخلى عن قيادة السيارة وأن عائلته لم تعد تشتري الزجاجات البلاستيكية كما أنهم غيروا كل المصابيح في منزلهم وصاروا يستخدمون مصابيح LED صديقة البيئة.

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وأوضح أنه يستخدم أثناء التسوق أكياس الجوت (القماش الخشن) تجنبا للأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة.

وفي السياق نفسه، أعرب المدير الفني للنادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا عن إعجابه بالناشطة البيئية الشابة جريتا تونبرج.

وقال كوفاتش عن الشابة السويدية «أنا مندهش حيال ما تجرأت على فعله وهي في سن الـ16»، مشيرا إلى أنها «عبرت عن رأيها أمام أهم رجال الدول، وإنني أكن احتراما عظيما لهذا».

وأعرب كوفاتش عن اعتقاده بأن موضوع حماية المناخ هو واحد من المواضيع التي تخص الناس جميعا.