النصر يعلن تمسكه بالمغربي أمرابط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدير المركز الإعلامي بنادي النصر بدر السليمان عدم اهتمام ناديه بما يتردد حول تلقي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، المحترف المغربي الدولي نورالدين أمرابط، عرضا من الأهلي للانضمام إليه خلال فترة التعاقدات في الصيف المقبل، نافيا ما قيل بخصوص عرض حالي للاعب من الأهلي، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك ناديه بأي لاعب قادر على خدمته وعدم التفريط في العناصر المهمة.

واعترف السليمان بنجاح الإدارة السابقة لناديه برئاسة سعود آل سويلم، وقال إن ما قدمه السويلم كان استثنائيا على كل الأصعدة، ولا يمكن لأحد أن ينكره، مطالبا بالصبر على مجلس الإدارة الحالي برئاسة صفوان السويكت، وقال «لم يمر على تواجد الإدارة الحالية سوى 70 يوما فقط، وأبواب النادي مفتوحة دائما للجميع، ومجلس الإدارة يتقبل النقد متى كان هادفا ويخدم المصلحة العامة، والجميع يعمل لأجل ومصلحة النادي».

وأردف «النصر بين أياد أمينة، وتراجع نتائج ومستويات الفريق في الجولات الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يعود لعدد من الأسباب، في مقدمتها إصابة عناصر مؤثرة كالنيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو».