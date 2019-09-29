دورتموند مهدد بالابتعاد عن لقب البوندسليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

يبتعد فريق بوروسيا دورتموند بفارق 3 نقاط فقط عن بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ولكن الفريق يشعر بالفعل أنه يبتعد عن سباق المنافسة على اللقب، وذلك بعد مرور 6 جولات فقط من الدوري.

ليست الفجوة الصغيرة التي ظهرت هي التي تؤرق بوروسيا دورتموند، ولكن ما يقلق الفريق أكثر هو التعادل على أرضه أمام ضيفه فيردر بريمن 2-2 والتي جاءت بعد التعادل مع آينتراخت فرانكفورت بذات النتيجة في الجولة الماضية.

وعانى النادي من تذبذب في النتائج طوال سنوات، والانتصارات الكبيرة التي تحققت هذا الموسم، على أوجسبورج وبايرن ليفركوزن وكولون تتناقض مع الهزيمة أمام الفريق الصاعد حديثا يونيون برلين.

وتلقى المدرب لوسين فافري كثيرا من الثناء من الجماهير والنقاد في الموسم الماضي بعدما تمكن من تحقيق التوازن في الفريق، رغم الانهيار في الأمتار الأخيرة من الدوري الذي توج بلقبه بايرن ميونخ.

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وكان من المنتظر أن يقدم دورتموند موسما رائعا بفضل الصفقات الجديدة التي أبرمها المتمثلة في ثورجان هازارد وجوليان براندت ونيكو شولز وماتس هوميلز.

الأنباء الجيدة لدورتموند أن منافسيه على اللقب لم يكونوا مثاليين هذا الموسم، حيث تعادل بايرن ميونخ بالفعل مرتين وظهر الفريق مهتزا في مباراته الأخيرة التي فاز بها على بادربورن، صاحب المركز الأخير 3 / 2.

وأزيح فريق لايبزج من صدارة الترتيب، عقب تلقيه أول خسارة هذا الموسم أمام شالكه 1- 3.

وسيكون لدى جماهير دورتموند شعور بالراحة بعد تراجع لايبزج، ولكنها ستكون مذعورة بشأن تقدم شالكه، الغريم التقليدي الذي فاز بأربع مباريات تحت قيادة المدرب ديفيد فاجنر.

ولكن المدرب السابق لفريق دورتموند الثاني يهدئ من انطلاقة شالكه.