كواسر الوحدة يهمون لرد اللدغة للغرافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكمل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة (الكواسر) استعداداته للثأر من الغرافة القطري، عندما يلتقيه اليوم في إطار الدور نصف النهائي لبطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 لأندية أبطال الدوري، والتي تستضيفها صالة الأميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان، بعد أن واجهه في دور المجموعات وخسر أمامه 29 - 31.
وفي المواجهة الثانية للدور نفسه، يلتقي اليوم نادي برقان الكويتي والمجمع البترولي الجزائري.
نتائج الوحدة في الأدوار الماضية
- خسر من المجمع البترولي الجزائري 22 - 23
- فاز على برقان الكويتي 32 - 25
- خسر من الغرافة 29 - 31 في دور المجموعات
- فاز على الترجي التونسي 28 - 27
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