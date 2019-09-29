زيدان: نقطة الديربي لا تكفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان أن فريقه كان يستحق أكثر من مجرد التعادل السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي التي جمعتهما الليلة قبل الماضية بالدوري الإسباني.

Advertisements

وقال زيدان بعد المباراة «اللاعبون كانوا يستحقون أكثر من مجرد التعادل».

وأضاف «علينا أن نلعب بطاقة هجومية أكبر وسنعيد تقييم الأمور في المباراة المقبلة».

وأضاف «لكن علي أن أتوجه بالتهنئة إلى اللاعبين، لقد لعبنا بشكل رائع على المستوى الدفاعي لكننا افتقدنا لبعض القدرات الهجومية».