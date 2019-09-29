بطلة تزلج كندية تنتقل لتمثيل أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

أبان الاتحاد الكندي للتزلج أمس أن البطلة الأولمبية في منافسات التزلج الجماعي كايلي هامفريز انتقلت لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من كندا، وسط خلافات بشأن ادعاءات تتعلق بتعرضها للتحرش.

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وقدمت كايلي (34 عاما) الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2010 و2014 والميدالية البرونزية في أولمبياد بيونج تشانج 2018، شكوى ضد مدربها الكندي العام الماضي بدعوى تعرضها للتحرش، قبل أن تعرب عن غضبها من طريقة التعامل مع شكواها.

وبحكم أن كايلي متزوجة من بطل التزلج الأمريكي ترافيس ارمبرستر فإنها أصبحت مخولة بتمثيل الفريق الأمريكي.

وذكر بيان الاتحاد الكندي «مجلس مدراء الاتحاد الكندي للتزلج قرر الموافقة على طلب كايلي بالانسحاب من برنامجنا».