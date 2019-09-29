سنغافورة تستدعي ذا الـ 16 عاما لمواجهة الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن المدير الفني للمنتخب السنغافوري لكرة القدم، الياباني تاتسوما يوشيدا تشكيلة من 23 لاعبا، استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي في 10 أكتوبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

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وحرص تاتسوما على تجديد الدماء في قائمته من خلال استدعاء وجوه جديدة مثل لاعب خط الوسط فردوس قاسمان، واللاعب الشاب ظهير نادي هاوغانغ يونايتد فرحان زولكيفلي الذي يبلغ 16 عاما.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حديثه عن اللاعب الصغير المنضم حديثا للمنتخب «احتل فرحان عناوين الصحف في يونيو الماضي عندما أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري السنغافوري الممتاز بعمر 16 عاما و231 يوما، وذلك عندما سجل هدفا لفريق هاوغانغ خلال فوزه على هوم يونايتد 2-0».

وكانت سنغافورة قد تعادلت 2-2 مع اليمن، ثم انتصرت على فلسطين 2-1 لتتصدر المجموعة الرابعة.