سرقة منزل كاسيميرو أثناء ديربي مدريد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

تعرض لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، البرازيلي الدولي فرانسيسكو كاسيميرو للسرقة خلال مشاركته في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مساء السبت الماضي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وذكرت تقارير صحفية أمس أن منزل كاسيميرو تعرض للسرقة أثناء وجود زوجته وابنه بداخله.

ولم تتعرض زوجة أو نجل كاسيميرو لأي آذى لكن تم سرقة بعض مقتنيات من المنزل.

وحذر ريال مدريد لاعبيه من نشر أي لقطات مصورة لمنازلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحفاظ على أمنهم الشخصي.