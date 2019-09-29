كرات تنس تدفع مسؤولا بالاتحاد الأيرلندي للاستقالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دبلن
قدم جون ديلاني أمس استقالته من منصب نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم.
وشغل ديلاني مناصب قيادية في اتحاد الكرة الأيرلندي منذ 2005 بجانب عمله في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وواجه ديلاني انتقادات لاذعة من الجماهير واللاعبين ورجال السياسة، بمن فيهم رئيس الوزراء الأيرلندي بسبب دوره في عدد من القضايا المثيرة للجدل.
واحتجت جماهير أيرلندا بشكل صاخب على وجود ديلاني من خلال إلقاء كرات تنس إلى أرضية الملعب خلال مباراة المنتخب الأيرلندي أمام ضيفه الجورجي بدبلن مارس الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
وتسبب سلوك الجماهير الأيرلندية في توقف اللعب خلال المباراة لعدة دقائق، وقد جاء تصرفهم في إشارة احتجاجية على استمرار جون ديلاني في العمل بالاتحاد.
ورحل ديلاني عن منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي في مارس الماضي، لكنه تولى دور نائب الرئيس التنفيذي.
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