شكرا لقرائتكم السيناريو المتوقع لأحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك لنزول ملعب برج العرب استعدادا لمباراته ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل الموعد المحدد للمباراة في الثامنة مساء اليوم الأحد، على الرغم من عدم سفر الفريق السنغالي إلى الإسكندرية لخوض المباراة وبقائه بالقاهرة اعتراضا على تأجيل المباراة بعد انقضاء الموعد القانوني المحدد لذلك.

والسيناريو المتوقع حدوثه حال قيام الحكم بغطلاق صافرة نهاية لانسحاب الفريق الضيف، يبدأ من وصول الزمالك ملعب برج العرب وكذلك نزول طاقم الحكام وتواجد المراقب والجهاز الفني للفريق الأبيض خارج الملعب.

وينتظر الحكم لمدة 20 دقيقة قبل إطلاق صافرة النهائية بفوز الزمالك بنتيجة 2 / 0 وإعلان فوز الزمالك وصعوده إلى دور المجموعات الإفريقي.

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ويترتب على ذلك أن تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قرارها بشأن الأزمة بعد معرفة الأسباب التي تسببت في حدوث الأزمة ورأي الفريقين، وبناءا عليها يتم إصدار القرارات سواء باعتماد صعود الزمالك ومعاقبة الفريق السنغالي أو إعادة المباراة في موعد جديد.

كانت لجنة المسابقات بالكاف قد راسلت أعضاء اللجنة لمعرفة رأيهم والتصويت في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.