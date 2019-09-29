شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: جينيراسيون مهدد بالحرمان من الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رفض الفريق السنغالي التوجه إلى الإسكندرية لخوض المباراة بسبب رفضه نقل المباراة.

وقال صلاح الدين في تصريحات لاستديو قناة أون سبورت، كيف يقول مسئولي جينيراسيون أن مواجهة الزمالك مثل اللعب مع ريال مدريد الإسباني فما المانع من الامتناع عن خوض المباراة رغم أنها ستحقق استفادة فنية لك حتى ولو خسرتها.

Advertisements

تابع: امتناع جينيراسيون عن لعب المباراة قد تمنعه من المشاركة في البطولة باعتبار الخاسرين من هذا الدوري ينتقلون إجباريا للعب في الكونفدرالية، حيث أن رفض لعب المباراة قد يعرضه لعقوبات من قبل الكاف التي من شأنها حرمانه من اللعب في البطولة القارية رقم 2 بعد دوري الأبطال.

أردف أن جينيراسيون يعرض نفسه لعقوبات قاسية بشأن قراره الرافض للعب المباراة، فيما قد يصعد لو لعب وكافح بشرف ويكون من شأنه التأهل على حساب الزمالك.