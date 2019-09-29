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شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد للانتاج الحربى بدون راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى فايلر خلال اليومين القادمين إلى تصحيح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال مباراة كانو سبورت للعمل على تفاديها خلال الفترة المقبلة .
ويشاهد الجهاز الفنى تسجيلا لمباراة الإنتاج الحربى ونادى مصر والتى انتهت بفوز الإنتاج بثلاثة أهداف نظيفة في الأسبوع الأول من مسابقة الدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف بين صفوف المنافس .
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