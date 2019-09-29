شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد للانتاج الحربى بدون راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته في الثالثة والنصف ظهر اليوم استعدادا لمواجهة فريق الإنتاج الحربى المقررة إقامتها يوم الأربعاء المقبل في الأسبوع الثانى لمسابقة الدورى .

ورفض المدير الفنى الحصول على راحة اليوم من التدريبات رغم عودة الفريق في ساعة متأخرة من الإسكندرية عقب انتهاء مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة افريقيا والتى فاز بها الأهلى بأربعة أهداف نظيفة .

ويسعى فايلر خلال اليومين القادمين إلى تصحيح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال مباراة كانو سبورت للعمل على تفاديها خلال الفترة المقبلة .

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ويشاهد الجهاز الفنى تسجيلا لمباراة الإنتاج الحربى ونادى مصر والتى انتهت بفوز الإنتاج بثلاثة أهداف نظيفة في الأسبوع الأول من مسابقة الدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف بين صفوف المنافس .