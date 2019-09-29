شكرا لقرائتكم الزمالك يبقى على اتوبيس جينيراسيون أمام فندق الغقامة حتى صافرة الانتهاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقام مسئولو الزمالك ببقاء حتى لا يتم الخروج عن اللائحة التى تنص ان الفؤيق المضيف يجهز اتوبيس خاص للفريق الضيف وهذا مافعله مسئولى الفريق الابيض. وتمسك جينيراسيون فوت بعدم السفر لبرج العرب، بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون التى أقيمت فى السنغال، إنتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2/1 ومن المنتظر أن يعلن حكم اللقاء عن انسحاب فريق جينيراسيون بعد انتظار 20 دقيقة حيث سينتظر حتى الثامنة مساءً وهو موعد المباراة لمنح الفريق السنغالى مهلة أخيرة ويتواجد الأخير حتى اللحظة الجارية فى فندق إقامته بمدينة نصر.

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