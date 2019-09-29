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شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يتفقدون أرض ملعب برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن النادى السنغالي مازال يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
وحرصت هيئة ستاد برج العرب على إعادة تهيئة أرضية الملعب لاستقبال مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم إن الأزمة مازالت قائمة بعد تمسك الفريق السنغالى بتصعيد الأزمة مع الزمالك فى إطار رفضهم لخوض المباراة حيث يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب ومتواجدين فى فندق إقامته بمدينة بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
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