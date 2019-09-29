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لاعبو الزمالك يتفقدون أرض ملعب برج العرب...

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جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الزمالك والجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، على تفقد أرضية ملعب برج العرب، فور الوصول استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، لخوض المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

 

يذكر أن النادى السنغالي مازال يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

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وحرصت هيئة ستاد برج العرب على إعادة تهيئة أرضية الملعب لاستقبال مباراة الزمالك وجينيراسيون رغم إن الأزمة مازالت قائمة بعد تمسك الفريق السنغالى بتصعيد الأزمة مع الزمالك فى إطار رفضهم لخوض المباراة حيث يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب ومتواجدين فى فندق إقامته بمدينة بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

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