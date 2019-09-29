شكرا لقرائتكم حازم إمام: اللي عمله جينيراسيون "شغل تلكيك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق موقف فريق جينيراسيون فوت السنغالي من رفض السفر إلى الإسكندرية لخوض مباراة الإياب ضد الزمالك في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
قال إمام في تصريحات لاستديو قناة أون سبورت، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو من يحدد قواعد اللعبة، وهو من وافق على نقل المباراة إلى برج العرب بدلا من لبعا على بتروسبورت، وما يفعله فريق جينيراسيون مجرد "شغل تلكيك".
تابع أن موقف الزمالك صحيح ومدعم بمباريات سابقة تم تأجيلها أو نقلها لظروف أمنية وبالفعل وافق بعض الفرق الإفريقية على نقل امباراة طالما سيتحمل الفريق المصري التكلفة الإضافية.
شدد الثعلب على أن هناك أمور داخلية لا يعلم بها الفريق السنغال وكان من الصعب لعب المباراة بالأمس على برج العرب بدلا من تأجيلها لظروف إقامة مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا في نفس اليوم، ومن الصعب خوض مباراتي الأهلي والزمالك على ملعب واحد وفي مدينة واحدة.
أوضح أن فريق جينيراسيون حاول التشبث بشيء يبرر به عدم رغبته في خوض المباراة.
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