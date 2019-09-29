شكرا لقرائتكم منتخب مصر للشباب يقسو على نظيره العماني بـ 6 أهداف مقابل هدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2001 فوزا كبير على منتخب عمان بنتيجة 6 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الشمس فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

أحرز أهداف منتخب مصر كلاً من عبدالله عادل و ابراهيم عادل و أسامه فيصل ومحمود صابر ومحمد سلامه و ريتشارد فى الدقائق 28 و 42 و 60 و 68 و 71 و 90+2 وجاء هدف المنتخب العماني فى الدقيقة 51.

جاءت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى منتخب مصر للشباب ووصلو أكثر من مرة لمرمى منتخب عمان ، وأهدر لاعبي الفراعنة أكثر من فرصة للتهديف وزيادة النتيجة عن أكثر من هدفين ،ولكن الرعونة فى إنهاء الهجمات وراء إنتهاء الشوط الاول 2 / 0 فقط.

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وفى الشوط الثاني نجح المنتخب العماني فى تعديل النتيجة بإحراز هدف فى الدقيقة 51 قبل أن ينجح أسامه فيصل هدف الفراعنة الثالث فى الدقيقة 60 ، لتعود السيطرة بعدها للاعبى الفراعنة وينجح لاعبيه فى إحراز هدفيين متتاليين ، ويهدأ اللقاء نسبيا ويتبادل الفريقين الهجمات قبل أن ينتهي اللقاء بفوز كبير للفراعنة 6 / 1 .

وكان منتخب الشباب قد تعادل الخميس الماضى مع نظيره السعودى بدون أهداف فى اللقاء الذى أقيم الخميس الماضي بملعب الشمس.

تضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) أسامه فيصل وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).