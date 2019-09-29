شكرا لقرائتكم سيراميكا يوافق على انتقال "ميسى" للزمالك على سبيل الإعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتواجد ميسي في معسكر منتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين، حيث يمتلك اللاعب إمكانات فنية كبيرة جعلته يتميز في مركز الجناح المهاجم، بينما يلعب حيدا في وسط الملعب، وتم تصعيدهما طوال الفترة الماضية في صفوف الفريق الأول.
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