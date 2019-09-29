شكرا لقرائتكم غرفة ملابس بطل السنغال "يا مولاى كما خلقتنى" قبل مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365 " صورا لغرفة ملابس جينيراسيون فوت بطل السنغال وهى خالية قبل مباراة الزمالك المقرر لها على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الفريق السنغالى رفض السفر إلى برج العرب وخوض اللقاء فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، بعد التعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة ونقله من ستاد بتروسبورت إلى برج العرب، بعد طلب من الزمالك التأجيل ونقل المباراة حتى يتسنى حضور جماهير للمواجهة ورفض الفريق السنغالى تطبيق قرار الكاف وذهب بالأمس إلى ستاد بتروسبورت لإثبات حالة بإنهم تواجدوا فى الموعد المُحدد الذى تم إخطارهم به قبل قدومهم إلى القاهرة.

وواصل جينيراسيون، تصعيد الأزمة بسفر جزء من بعثة الفريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وإصدار بيان رسمى بتلك المسألة لمواصلة التأكيد إنهم لن يخوضوا لقاء اليوم أمام الزمالك، رافضين تمامًا حل الأمور ومؤكدين إنهم تقدموا بشكاوى رسمية ضد الأبيض فى الكاف رافضين أي حلول ودية بعد عدة عروض قُدمت لهم من خلال مسئولى الزمالك سواء بشكل مباشر بالتفاوض معهم داخل فندق إقامتهم فى مدينة نصر أو بالتواصل مع الاتحاد السنغالى لكرة القدم لحل المسألة.

وبالفعل تواجد الزمالك فى السادسة والنصف مساء اليوم فى ملعب برج العرب مع تواجد أيضاً طاقم تحكيم اللقاء بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني ولم يتواجد أي فرد من بعثة جينيراسيون فى الملعب ليتساؤل جمهور الزمالك أين يتواجد الفريق السنغالى فى ذلك التوقيت.

وكشف مصدر مطلع ببعثة الفريق السنغالى إن خلال توقيت مباراة الزمالك ستكون البعثة السنغالية متابعة للأحداث داخل ستاد برج العرب عبر شاشات التلفزيون داخل فندق الإقامة فى مدينة نصر.

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غرفة ملابس بطل السنغال خاوية

غرفة ملابس بطل السنغال خاوية

غرفة ملابس بطل السنغال خاوية