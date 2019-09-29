شكرا لقرائتكم يونس: كانت فرصة جينيراسيون أكبر من الزمالك في الصعود لدور المجموعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن موقف جينيراسيون فوت السنغالي من رفض اللعب أمام الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رفض الفريق السنغالي التوجه إلى الإسكندرية لخوض المباراة بسبب رفضه نقل المباراة.

قال يونس الدين في تصريحات لاستديو قناة أون سبورت، الفريق السنغالي كان لديه فرصة أكبر من الزمالك في الصعود إلى دور المجموعات الإفريقي باعتباره فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ويحتاج للتعادل بأي نتيجة لضمان الصعود، بينما يحتاج الزمالك للفوز فقط لضمان الصعود.

شدد على أن الأحداث التي افتعلها فريق جينيراسيون تمني عن تفكيره في أمور فرعية ليس لها علاقة بالكرة، مؤكداا أنه تصرف غير صحيح من الفريق السنغالي.