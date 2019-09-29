شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض تدريباته على برج العرب عقب انسحاب جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووصل الزمالك إلى ملعب برج العرب، وينتظر وصول الفريق السنغالى الذى مازال متمسكًا بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
وأعلن الصربى ميتشو تشكيل الزمالك لمواجهة بطل السنغال، والذى ضم كلاً من..
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، فرجانى ساسى، محمود شيكابالا.
خط الهجوم: خالد بوطيب، مصطفى محمد.
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