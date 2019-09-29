شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وضم تشكيل الزمالك كلاً من..
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، فرجانى ساسى، محمود شيكابالا.
خط الهجوم: خالد بوطيب، مصطفى محمد.
ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.
وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون التى أقيمت فى السنغال، إنتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2/1.
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