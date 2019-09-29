شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تظهر فى مدرجات برج العرب قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.
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