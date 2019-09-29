شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تظهر فى مدرجات برج العرب قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر عدد من جماهير الزمالك فى مدرجات استاد برج العرب، من أجل حضور مباراة "الأزمة" أمام جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ووصل منذ قليل فريق الزمالك إلى ملعب برج العرب، وتفقد اللاعبون والجهاز الفنى أرضية الملعب، كما وصل طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة، وكذلك المراقب، فى الوقت الذى لم تصل فيه بعثة الفريق السنغالى.

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ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

يذكر أن النادى السنغالي مازال يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.