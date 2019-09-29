شكرا لقرائتكم العابد يتعرض إلى إصابة جديدة.. ويغيب 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي الهلال أن لاعب وسطه نواف العابد لن يشارك في المباراة الآسيوية أمام السد القطري، بسبب تعرضه إلى إصابة عضلية ستبعده عن المباريات 10 أيام.
ويستعد الهلال لملاقاة السد القطري على أرض الأخير يوم الثلاثاء ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وقال الجهاز الطبي بنادي الهلال إن العابد (29 عاماً) تعرض إلى تمزق في عضلة الفخذ يحتاج معها للخضوع إلى برنامج علاجي يمتد إلى 10 أيام.
ولعب العابد 3 مباريات مع الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها هدفاً واحداً أمام الفيحاء.
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