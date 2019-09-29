شكرا لقرائتكم دورتموند: منصب المدرب فافري في مأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى ميشائيل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وجود نقاش داخل إدارة النادي حول المدير الفني لوسيان فافري بعدما أهدر الفريق الفوز في مباراتين من إجمالي ست مباريات خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.

وكان دورتموند، المرشح للفوز ببطولة الدوري الألماني، قد أخفق أمس السبت للمرة الثانية في الحفاظ على تقدمه والفوز على ضيفه فيردر بريمن، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2/2 وجاءت هذه النتيجة بعد تعادل مماثل أمام آينتراخت فرانكفورت بعد أن كان متقدما بفارق هدف.

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ووصف زورك المرحلة الحالية بأنها "غير مرضية"، إذ لم يحقق دورتموند من المباريات الخمس الأولى سوى فوز واحد ليحتل بعد اللقاءات الستة المركز السادس في ترتيب الدوري وهو ما لا يؤهله للمشاركة في بطولة كأس أوروبا.

وتأتي تصريحات تسورك قبل مباراة دورتموند أمام سالفيا براغ التشيكي في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل ومباراة الفريق أمام فرايبورغ في الدوري الألماني.

وعلى الرغم من دعمه لفافري، قال زورك عن هاتين المباراتين: إنهما مباراتان مهمتان في منافستين مختلفتين وكلاهما ستحددان الوجهة.