شكرا لقرائتكم بلد الوليد ينتصر على إسبانيول.. وإيبار يواصل صحوته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص بلد الوليد فوزا ثمينا من ملعب مضيفه إسبانيول 2 -صفر يوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز إيبار بذات النتيجة على ضيفه سلتا فيغو.

وتقدم ميغيل ألفونسو هيريرو بهدف لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 26، ثم أضاف أوسكار بلانو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة، ولعب إسبانيول بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 لطرد فيرناندو كاليرو.

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وتقدم بلد الوليد من المركز الرابع عشر للمركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما توقف رصيد إسبانيول عند خمس نقاط في المركز الثالث من القاع.

وواصل إيبار صحوته في المسابقة، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة، بتغلبه 2 - صفر على ضيفه سلتا فيغو. وافتتح ايدواردو ايكسبوزيتو التسجيل لإيبار في الدقيقة 47، فيما تكفل فابيان أوريانا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وارتفع رصيد إيبار الذي تغلب على إشبيلية في المرحلة الماضية، إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد سلتا عند ست نقاط في المركز السادس عشر.