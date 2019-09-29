الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة 300 يورو فقط بسبب تعاقده مع غريزمان









اسماء السيد - اكتفى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقاع غرامة مالية قدرها 300 يورو فقط على نادي برشلونة بعد الشكوى المقدمة من إدارة نادي أتلتيكو مدريد على خلفية انتقال المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان لصفوف الفريق الكتالوني مقابل 120 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الماضية .

وكانت إدارة أتلتيكو مدريد قد اتهمت إدارة برشلونة بخرق قواعد انتقالات اللاعبين بين الأندية قبل انقضاء عقودهم ، مطالبة بالحصول على 80 مليون يورو إضافية ، لأن المهاجم الفرنسي كان لا يزال مرتبطاً مع النادي بعقد يتضمن شرطاً جزائياً يبلغ 200 مليون يورو حتى الاول من شهر يوليو المنصرم على ان تتقلص قيمة انتقال اللاعب الى 120 مليون يورو بعد هذا التاريخ.

وهذا وتتهم إدارة النادي المدريدي الكتالونيين بالقيام بإجراء اتصالات مع غريزمان دون علمها في شهر مارس الماضي ، وهو امر يُعد مخالفاً لتشريعات الاتحاد الدولي لكرة القدم ، التي تفرض عقوبات مالية ضخمة على الأندية التي تفاوض لاعبين سارية عقودهم .

يشار الى أن الاتحاد الإسباني برر إصداره العقوبة بقيمة 300 يورو فقط كون إدارة برشلونة باشرت اتصالاتها مع غريزمان بعدما عبّر عن رغبته في ترك صفوف اتلتيكو مدريد ، وهو ما جعل اتحاد اللعبة المحلي يصدر هذه العقوبة عوضاً عن إصداره عقوبة أخرى تفرض على الفريق الكتالوني خوض مباراة على ملعبه دون جمهور.