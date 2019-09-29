فوز ثان لكل من بلد الوليد وألافيس وإيبار في الدوري الإسباني









اسماء السيد - حقق كل من بلد الوليد وديبورتيفو ألافيس وإيبار فوزه الثاني في الدوري الإسباني لهذا الموسم، وذلك بالنتيجة ذاتها 2-صفر الأحد في المرحلة السادسة التي تختتم لاحقا بمباراتين.

وكان الفوز الأبرز لبلد الوليد لأنه تحقق خارج ملعبه على إسبانيول بهدفي ميتشل هيريرو (26 من ركلة جزاء) وأوسكار بلانو (4+90)، مستفيدا من النقص العددي في صفوف مضيفه الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد المدافع البرازيلي فرناندو كاليرو.

ورفع بلد الوليد رصيده الى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد مضيفه الكاتالوني عند 5 في المركز الثامن عشر.

ورفع كل من ألافيس وإيبار رصيده الى 8 نقاط بفوز الأول المتأخر على ريال مايوركا بهدفي لوكاس مارتينيز (76 من ركلة جزاء) وخوسيه لويس ماتو (86)، والثاني على سلتا فيغو بهدفي إيدو ايكسبوزيتو (47) والتشيلي فابيان أوريانا (60) في لقاء أضاع خلاله الضيف ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع عبر إياغو أسباس (4+90).

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ويلعب لاحقا ليفانتي مع أوساسونا، وإشبيلية مع ريال سوسييداد.

ملخص مباراة إسبانيول وبلد الوليد:

ملخص مباراة إيبار وسلتا فيغو :

ملخص مباراة ألافيس وريال مايوركا :